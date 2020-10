Grande Fratello Vip: svelati i compensi, le critiche del web

Come molti di voi sapranno, Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip. Alcuni hanno notato che la donna porta spesso accessori e gioielli firmati e griffati. Li sfoggia con nonchalance proprio durante le dirette e non.

In molti, dunque, si sono chiesti quali potessero essero i ”compensi” e dunque le entrate che la Gregoraci avesse ottenuto con la sua partecipazione al Gf Vip. Secondo alcune indiscrezioni il cachet sarebbe realmente molto alto.

I COMPENSI DI ELISABETTA GREGORACI PER LA PARTECIPAZIONE AL GF VIP – Stando a quanto è stato riportato il compenso della Gregoraci dovrebbe aggirarsi intorno ai 10\20 mila euro a settimana. Il guadagno del denaro dipenderà dalla popolarità del personaggio. Per ogni ospite in studio, invece, sono disponibili 8 mila euro. Chi ha la possibilità di arrivare alla fine può vincere anche 100 mila euro. Di questi, almeno 50 mila andranno in beneficenza.

Ovviamente, conosciuta la reale cifra di guadagno dei singoli concorrenti, compresa della Gregoraci, molti sul web sono rimasti indignati. Hanno ritenuto, infatti, i compensi ”esagerati”, soprattutto tenendo conto del reale momento difficile che l’Italia sta vivendo in vista dell’emergenza Coronavirus.