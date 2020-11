Grande Fratello Vip: tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini c’è stata una relazione?

Ieri sera è entrato Stefano Bettarini nella casa del Gf Vip 5 e la Gregoraci si è auto freezzata. Alcuni hanno percepito una certa tensione tra i due, qualcuno sul web ha addirittura rumoreggiato una presunta vecchia storia d’amore. Ma quale sarà la verità?

Milo Coretti, che ha lavorato nel 2007 con i due attuali gieffini a ‘Buona Domenica’, ha rilasciato un’intervista per Nuovo Tv in cui ha parlato di una presunta relazione segreta tra l’ex di Briatore e Stefano Bettarini.

“Quando sono arrivato a Buona Domenica ero convinto che loro fossero fidanzati, che ci fosse un vero fidanzamento. Era palese che tra loro ci fosse una sorta di relazione o almeno un’amicizia intima.

”Tutti lo sapevano perché nulla veniva nascosto. Si scambiavano attenzioni particolari e lo facevano sotto gli occhi di tutti. Rientrando Stefano Bettarini al GF Vip chissà che non possa riesplodere la passione?”

”C’è stata una mezza lite tra Elisabetta e Stefano, forse proprio perché Briatore aveva capito qualcosa…So solo che si sono allontanati e tra loro non c’è più stata complicità”. Paola Perego, invece, è stata piuttosto vaga e non ha né smentito, né confermato la presunta relazione.

GRANDE FRATELLO VIP 5: STEFANO BETTARINI NASCONDE QUALCOSA? – Quando Stefano Bettarini, una volta entrato nella casa, si è avvicinato alla Gregoraci, quest’ultima ha subito avvisato: “Ciao, però mi raccomando attento a non dire cose che poi si arrabbiano“. Molti hanno pensato che la donna avrebbe avvisato la new entry di non raccontare qualche loro intrigo del passato.

La realtà, però, potrebbe essere anche un’altra. Stefano, prima di stringere la mano della concorrente ha detto: “Ma ecco la Grego, come stai? Ti lascio sola un attimo e mi stai a fare un casino della Madonna”. La frase detta dalla soubrette, quindi, potrebbe essere stato solo un consiglio a non bestemmiare, anche se come già detto, sul web si parla di una presunta vecchia relazione tra i due.