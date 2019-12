Grande Fratello Vip: un vincitore acclamato ufficializza il fidanzamento con una nuova fiamma

Un vincitore delle scorse edizioni del ‘Grande Fratello Vip’, che è stato molto amato e acclamato dal pubblico, ha mostrato sul web, tramite un post su Instagram, il suo nuovo amore. Si tratta proprio di lui: Walter Nudo.

WALTER NUDO: GLI AMORI PRIMA DELLA NUOVA FIAMMA – Al termine del ‘Grande Fratello Vip’, molti suoi fan e seguaci, speravamo in un ritorno con la sua ex moglie francese che in occasione della finale del Gf Vip, gli aveva anche scritto una lettera romantica e commovente, ma così non è stato. Successivamente il suo nome è stato associato a quello di una showgirl, Natalia Bush, ma non si è mai avuta conferma della presunta relazione. Attualmente l’uomo sembrerebbe aver trovato un nuovo amore decisamente importante.

WALTER NUDO: LA SUA NUOVA FIAMMA – A decretare sicuramente l’importanza della nuova relazione,come ha riportato ‘Il Vicolo Delle News’, è decisamente il suo post su Instagram, mai fatto prima d’ora, che ufficializza la loro storia d’amore, nata probabilmente da poco tempo. ( Per vedere il post di Walter Nudo clicca qui). Lei si chiama Roberta Nigro, una ragazza di Milano, che sembrerebbe essere anche molto riservata. E voi cosa ne pensate, vi piacciono già insieme?