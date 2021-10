Guenda Goria ha avuto problemi di salute durante il cammino di Santiago

E’ stata una brutta disavventura, quella che stata costretta a vivere Guenda Goria mentre era in viaggio con il suo fidanzato Mirko Gancitano. La figlia di Maria Teresa Ruta, infatti, era al cammino di Santiago quando l’ha dovuto interrompere a causa di problemi di salute rientrando in Italia anticipatamente.

la stessa Guenda sul suo profilo di Instagram ha raccontato cosa le è successo. Ha infatti scritto nelle sue storie: “Abbiamo dovuto interrompere il nostro cammino perché la sciatica non mi consente d proseguire per un percorso così lungo. E’ possibile interrompere e riprendere per ultimare il cammino e noi abbiamo intenzione di ultimarlo”.

I PROBLEMI DI GUENDA GORIA DURANTE IL VIAGGIO – Guenda Goria è stata costretta a vivere una una disavventura: “Abbiamo perso la coincidenza per l’Italia”

Come già dichiarato precedentemente, Guenda Goria è stata costretta tornare in Italia per un problema di sciatica, anche se il viaggio non è stato dei migliori.

Guenda e Mirko Gancitano, infatti, hanno perso la coincidenza che li avrebbe riportati in Italia e si sono dovuti fermare a Madrid, approfittandone per farsi un giro nella capitale spagnola.

IL RACCONTO DI GUENDA GORIA SU INSTAGRAM – Guenda, su Instagram, ha raccontato ai fan: “Abbiamo perso la coincidenza per l’Italia e siamo rimasti allo scalo di Madrid. Abbiamo approfittato per gustare una eccezionale paella di Madrid. Ho visto poco, ma mi sembra una città bellissima”.