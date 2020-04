Harry e Meghan volontari durante l’emergenza: TMZ diffonde il video

Tornano a far parlare di sé gli ex reali inglesi Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, che dopo aver comunicato qualche mese fa di voler rinunciare alla vita rigorosa ed impegnativa da membri della Royal Family, hanno abbandonato le vesti ufficiali per cominciare una nuova routine, priva di obblighi sociali.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria mondiale da Covid-19 i duchi del Sussex hanno deciso di trasferirsi dal Canada agli Stati Uniti, e proprio a Los Angeles sono stati immortalati da alcune videocamere di sicurezza mentre svolgevano azioni di volontariato. I due erano stati già avvistati all’opera nel giorno di Pasqua, per poi proseguire la loro attività il 15 ed il 16 aprile.

Hanno dunque rispettato la loro volontà d’impegnarsi maggiormente in atti di beneficenza, come avevano preannunciato, e si sono uniti all’associazione Project Angel Food, che si occupa di distribuire pasti e beni primari a chi soffre di malattie croniche.

Ripresi da strumenti di sorveglianza, il video diffuso dal sito TMZ li mostra in abiti casual e dotati lei di una mascherina, lui di una bandana, mentre si accingono a salire le scale di una comune abitazione di Los Angeles, città attualmente in lockdown, per distribuire beni di prima necessità. La notizia è stata poi diffusa in anteprima dal Daily Mail, noto quotidiano britannico, riportando anche le parole di uno dei beneficiari, Dan Tyrell, che li ha descritti entrambi come “persone gentili e molto alla mano”.

Da quando si sono trasferiti a Malibu, poco prima della chiusura dei confini tra USA e Canada, dove prima abitavano, i due hanno acquistato una villa dal valore di 14,5 milioni di dollari, appartenente in precedenza a Mel Gibson.