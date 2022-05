Higuain voleva andarsene da Napoli all’arrivo di Sarri

Emerge un retroscena su Gonzalo Higuain, che a quanto pare voleva andarsene da Napoli appena arrivato Maurizio Sarri

A parlarne sono i colleghi di Radio Marte, che sottolineano il clamoroso retroscena. All’arrivo di Maurizio Sarri, infatti, Gonzalo Higuain pensò di andarsene da Napoli. L’attaccante argentino stava pensando di andare in un’altra società, salvo poi tornare sui propri passi.

Il calciatore poi fece benissimo sotto l’allenatore toscano, ma inizialmente sembrava restio sul lavorare insieme all’allora nuovo tecnico partenopeo. Un retroscena che di certo lascia stupiti, ma non poi così tanto.

Ecco quanto riportato da Radio Marte

I colleghi di Radio Marte iniziano così: “Gonzalo Higuain voleva andare via da Napoli quando seppe dell’arrivo di Maurizio Sarri, un allenatore che non conosceva e che non aveva mai diretto grandi calciatori”. Poi aggiungono: “occorre pazienza per giudicare il lavoro di un tecnico, specie in una piazza come quella partenopea”. D’altronde, lo stesso “Sarri partì male, ma la dirigenza lo confermò nonostante un avvio infelice ed il mister, col tempo, capì come far rendere al meglio la squadra ed anche il Pipita”.

Terminano poi scrivendo: “Prima del tesseramento di Sarri molti tifosi invocavano una rifondazione e speravano nella cessione di chi, come Faouzi Ghoulam e Jorginho, con Rafa Benitez non aveva dato molto. Sarri, invece, dimostrò che si poteva lavorare, e bene, anche con quella rosa, rendendo grandi protagonisti quei calciatori che, in passato, avevano un po’ deluso”. Una situazione analoga a quella attuale, anche se attualmente c’è parecchia più fiducia nell’ambiente. Luciano Spalletti sarà al banco di prova nella prossima stagione, dove servirà dare continuità.