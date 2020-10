I migliori tv 32 pollici per te

È vero che spesso nei negozi di elettrodomestici si resta a occhi sbaratti davanti a tv di grandi dimensioni, ma è evidente che quelli che vanno per la maggiore per gli ambienti domestici sono gli schermi da 32 pollici. Si tratta di uno televisore che ha una diagonale di 80 cm, più che sufficiente per un’esperienza visiva ottimale. Si posiziona facilmente in casa, anche nelle camere più piccole e, pensando poco, spesso si puoi appendere al muro con gli appositi supporti.

Questa è una selezione di alcuni dei modelli migliori da 32 pollici. Vai su https://migliori-tv.it/ per trovare le recensioni che ti aiutano a scegliere il televisore che fa al caso tuo.

Samsung T5370

Samsung T5370 è una Smart TV da 32 pollici molto apprezzata grazie alla connettività al modem di casa con il Wi-Fi. È un elettrodomestico di grande pregio che vanta una classe energetica A+, perciò mantiene bassi i consumi di energia elettrica. Vanta una risoluzione Full Hd, pari a 1080 p. inoltre, ha una particolare tecnologia Purcolor per immagini dai colori brillanti, naturali e intensi. È quello che ci vuole se si è alla ricerca di un televisore per guardare contenuti audiovisivi di qualità. Infine, il suo design è curato nel dettaglio: sottile e perfetta per gli spazi più moderni.

Sony Kdl32Re405Baep

Il modello di Sony da 32 pollici che molti preferiscono è questa tv con una risoluzione HD Ready pari a 1366×768 p. Sebbene sia inferiore al precedente, questa tv offre un’ottima esperienza visiva grazie alla funzione MotionFlow. Si tratta di un sistema che correggere automaticamente eventuali disturbi permettendo di vedere perfettamente anche immagini di film d’azione. Anche l’audio è molto curato, puro e chiaro grazie a Clear Audio +. Per quanto riguarda la classe energetica è una delle più alte, cioè tipo A++ e quindi registra consumi davvero molto bassi.

Philips 32PFS5603/12

Tra i migliori televisori da 32 pollici, non poteva mancare un modello di Philips. Con una classe energetica A e una risoluzione full HD, questo televisore è particolarmente curato nell’estetica. È bianco, elegante e ultra sottile, infatti. Pesa meno di 5 chili perciò è molto adatta ad essere appesa sulla parete con sistemi appositi. A differenza di quelli visti prima, non è una smart tv e questo si rispecchia nel prezzo che è decisamente più basso. Tuttavia, è possibile collegare la tv a internet tramite un cavo ethernet.

Sharp Aquos LC-32BC5E

Rispetto alla tv vista prima, quella di Sharp Aquos è una smart tv con tutto ciò che ne consegue: connessione a internet tramite Wi-Fi e piattaforma di streaming già presenti nel menù. Anche questo è perfetto per esser appeso alla parete. La classe energetica è A+. Per quanto riguarda la risoluzione è di 720 p. Potrebbe sembrare un po’ poco ma la tecnologia Aquos è famosa per immagini nitide e chiare sfruttando sistemi come l’active motion e dts, il quale crea un audio surround molto realistico.