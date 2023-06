Ibrahimovic pensa al post Milan: Monza o… Napoli?

Zlatan Ibrahimovic potrebbe continuare a giocare nonostante i tanti infortuni, che lo hanno costretto all’addio al Milan. Il giocatore potrebbe finire al Monza o in una clamorosa trattativa con il Napoli

Nelle sue ultime esternazioni pubbliche Zlatan Ibrahimovic ha ripetuto e confermato a più riprese di essere ancora in grado e volenteroso di giocare. Parole che vanno contro ad una stagione passata, quasi totalmente, in infermeria ma che sembrano chiamare ad altre possibilità in ottica mercato.

Attualmente ci sarebbe una trattativa con il Monza, con chiamate costanti tra le due parti. L’ottimo rapporto tra lo svedese e i dirigenti dei brianzoli, Galliani e Berlusconi, potrebbe garantire la buona riuscita della trattativa. Ma attenzione, perché il giocatore potrebbe trovarsi ad una clamorosa suggestione.

Napoli in attesa

Secondo quanto riportato dalla Repubblica, infatti, il giocatore potrebbe addirittura finire per giocare per i partenopei. Una trattativa difficilmente fattibile, ma che se dovesse ritrovarsi ad avere conferme potrebbe avere un risvolto economico interessante. Il giocatore garantirebbe una notorietà incredibile agli azzurri.

Sulla situazione, i colleghi hanno scritto: “Zlatan, 5 stagioni e mezza al Milan divise in 2 fasi (la seconda da leader fino allo scudetto), in fondo alla sua lussuosa carriera può trovare il Monza, più della suggestione del contratto a gettone col Napoli. Oppure l’addio che li contiene tutti: quello al calcio, da campione (quasi) eterno”. Un addio al calcio appare improbabile, ma non impossibile. Dovesse accadere potrebbe comunque essere un addio degno, nonostante le ultime stagioni passate più fuori che dentro al campo. Un addio (quasi) da vincente, che testimonia una carriera incredibile.