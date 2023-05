Ida Platano furiosa sui social: la reazione al commento “tuo figlio è un bastard*o senza padre”

Ida Platano, ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha recentemente risposto ad un suo follower che ha commentato in maniera alquanto sgarbata un suo post.

Tutto è partito quando l’ex dama ha pubblicato una propria foto corredata dalla didascalia: “Metà donna e metà guerriera. Delicata e forte. Buona serata a tutti belli miei“. Il post ovviamente le è valso una pioggia di critiche che si sono abbattute su di lei.

“Solo perché ti sei cicciuta mezzo studio di Uomini e donne ora ti credi la diva! Ma vola basso! Hai 40 anni e non sai trovarti un uomo e un padre per tuo figlio” scrive un utente.

L’utente in questione, poi, le ha scritto anche in direct: “Hai un figlio datti una calmata. Ora si capisce la ragione per il quale tuo figlio è un bastard*o senza un padre. Ma chi vuole una donna così ridicola e zo**ola come te. Stai nel programma solo perché non riesci a campare con i tuoi soldi e in più quando non sai come difenderti piangi a dirotto“.

Le parole non sono andate giù alla Platano che attraverso una storia ha replicato: “Monnezza. Immondizia vera e propria. Davvero, io parlo e non mi sto zitta. Perché vi ho sempre detto: “Mi potete dire qualsiasi cosa ma mio figlio non si tocca“. Mio figlio non è un bastard*o“.

“Uomo o donna che sia dietro quell’account sai benissimo come ti va a finire perché io non sto ferma a questa cosa. Mio figlio non ha bisogno di un padre perché sono io il padre e sono la madre. Fate veramente schifo, vergognatevi. Schifo, schifo proprio“.