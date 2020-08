Ignazio Moser, Chi: rivelati i motivi dietro la rottura con Cecilia

Questa particolare estate ha visto finire molte storie d’amore, tra cui, inaspettatamente, quella di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Dopo la rottura avvenuta tra Belen e Stefano De Martino, è stato il turno della più piccola di casa Rodriguez.

Nonostante tutti abbiano capito che tra Cechu e Moser sia finita, non sono ancora giunti chiarimenti da parte dei due diretti interessati. A parlare sui motivi che hanno portato lo scoppio della coppia è stato Chi, grazie alle rivelazioni fatte da fonti vicine ai due ragazzi.

NESSUN TRADIMENTO – In mancanza di spiegazioni, in molti hanno iniziato ad ipotizzare i motivi di questa rottura. In molti avevano iniziato a pensare a qualche tradimento, ma a smentire tutto è stata la rivista di Alfonso Signorini. Infatti, ad allontanare la coppia sarebbe stato il fatto che Moser non si sente ancora pronto a diventare padre, uno dei grandi sogni di Cecilia. Inoltre, Ignazio avrebbe rivelato di non essere più riuscito a gestire la gelosia dell’ex gieffina.

FLIRT IN TERRA SARDA – “Chi scrive durante queste vacanze ha ascoltato la versione di Moser: innamorato della sua Cechu, non riesce a gestire la gelosia di lei e, dopo il lockdown e la convivenza forzata, ha sentito l’esigenza di vivere in libertà e “staccare”. Da quel momento è iniziato un lungo tira e molla fino alla rottura”, così scrive Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha poi rivelato che durante le vacanze in Costa Smeralda, Ignazio avrebbe avuto un flirt con la modella Caterina M Bernal. Un rumors alimentato anche dal like che il ragazzo le avrebbe lasciato a varie foto sensuali fatte in terra sarda.

Come ha reagito Cecilia a questa frequentazione? “Una frequentazione momentanea. Ma Cecilia, attenta a tutto, non ha preso bene questo ennesimo segnale da parte del fidanzato”, ha rivelato il magazine.

POSSIBILE RITORNO DI FIAMMA? – Attualmente, Ignazio ha deciso di prolungare i suoi impegni a Lisbona, volendo poi concludere queste vacanze estiva da sua sorella. La Rodriguez, invece, è tornata a Milano, da suo fratello Jeremias. Nonostante questa distanza e i vari problemi, ai follower non sono sfuggiti i vari like che i due si sono scambiati ultimamente. Tra i due potrebbe tornare il sereno?