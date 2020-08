Ignazio Moser a pranzo con Mara Venier e Gianna Manni

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono divisi per la prima volta. I due, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, non si sono più lasciati, hanno passato la quarantena assieme e sembrerebbe una delle poche relazioni nate in tv destinate a durare. La coppia è molto innamorata ma in questi giorni è divisa; per l’occasione, Ignazio si è mostrato con due donne speciali.

IGNAZIO E CECILIA SEPARATI IN VACANZA – Cecilia è in compagnia di sua sorella Belen e suo nipote Santiago in Campania per trascorrere le vacanze. Ignazio, invece, non è andato con loro ma sta cercando lo stesso di godersi l’estate e condividerlo con i follower sul suo profilo Instagram. Infatti, in queste ore, l’ex gieffino si è mostrato assai sorridente in compagnia di due donne speciali, una delle quali non è affatto la sua fidanzata.

“Ragazzi, non so proprio come dirvelo. Sapete che non sono con Cecilia. Purtroppo, oggi ho dovuto tradirla” ha esordito il ragazzo su Instagram. Fortunatamente non si è trattato di un vero tradimento poiché Moser ha inquadrato Mara Venier e Gianna Manni. Un pranzo all’insegna dell’allegria e di tante risate con le “zie”.

L’AMORE TRA IGNAZIO E CECILIA HA SUPERATO LA QUARANTENA – Durante la quarantena a causa del coronavirus, sono tante le coppie scoppiate a causa della forzata convivenza. Tuttavia, alcuni rapporti si sono rafforzati come quello tra Ignazio e Cecilia. I due sono talmente innamorati da aver quasi alimentato le voci su una presunta gravidanza della Rodriguez, successivamente smentita. Vi piacciono insieme?