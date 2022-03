Il Barcellona offre Dest per Danilo alla Juventus

Dalla Spagna riportano il Barcellona su Danilo. I catalani potrebbero offrire il cartellino di Dest per il brasiliano

I blaugrana sembrano intenzionati a rifondare la squadra. Uno degli obiettivi sembra provenire dalla Juventus. Il Barcellona vorrebbe, difatti, acquistare Danilo. Il brasiliano è in assoluto stato di grazia e potrebbe essere un calciatore di assoluto interesse per il nuovo ciclo degli spagnoli.

Dalla Spagna riportano un forte interesse del club catalano, che avrebbe già offerto il cartellino di Sergino Dest. Lo statunitense non riesce a trovare la propria quadratura in blaugrana e in due anni al Camp Nou non è riuscito ad imporsi. L’ex Ajax è un vecchio pallino bianconero, ma bisogna capire se la Juventus voglia dar via Danilo.

Cosa faranno i bianconeri?

Al momento è troppo presto per poter dire qualcosa. Sembra però improbabile che la dirigenza voglia privarsi del brasiliano. Danilo sembra esser vicinissimo al rinnovo, complice anche il dichiarato amore per i colori bianconeri.

Nella partita contro la Salernitana il brasiliano si è visto impiegato in una posizione non propriamente sua, a centrocampo, giocando comunque bene. Nel post partita ha perfino dichiarato, a seguito di una domanda sul ruolo, che il suo posto sia alla Juventus.

L’ultima parola, però, spetterà comunque alla dirigenza bianconera. Il rinnovo sembra vicinissimo, ma l’idea di poter prendere un nuovo terzino – più giovane e con ampi margini di miglioramento – sembra poter intrigare. Non è detto però che la trattativa non si faccia comunque senza Danilo. Tocca aspettare l’estate, quando sapremo di più sulle intenzioni bianconere.