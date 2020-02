Il fastidio muscolare di Ibrahimovic verrà valutato domani in vista del derby

Domenica nella partita che il Milan ha pareggiato contro il Verona in casa per 1 a 1, l’assenza di Zlatan Ibrahimovic si è sentita eccome. I rossoneri sono andati addirittura in svantaggio e poi sono riusciti ad acciuffare il pareggio grazie a una punizione di Calhanoglu per conquistare un punto contro gli scaligeri. Tutto il popolo rossonero è in ansia per sapere se Ibra riuscirà ad essere in campo domenica sera allora stadio San Siro per l’atteso derby contro l’Inter.

Durante uno dei collegamenti dell’edizione odierna di Sky Sport 24, è intervenuto il noto giornalista Emanuele Baiocchini che ha fatto il punto sulla situazione del numero 21. La partita contro il Verona sarebbe stata saltata solamente in via precauzionale visto che il focus era posto nella sfida di domenica contro la squadra di Antonio Conte.

Tuttavia, Zlatan ha saltato diversi allenamenti la scorsa settimana sia per un fastidio muscolare ma soprattutto per la febbre (che tra l’altro ha tenuto fuori dalla sfida al Verona anche Simon Kjaer). Domani il Milan tornerà ad allenarsi agli ordini di Pioli e bisognerà monitorare attentamente la situazione di Ibrahimovic, che, comunque, dovrebbe essersi pienamente ripreso dall’attacco influenzale che l’ha colpito.

Resterà da capire la situazione del suo fastidio muscolare. Sicuramente dovrà provare un po’ a forzare per capire se avverte dolore e solo dopo questa prova si potrà capire se potrà tornare al centro dell’attacco rossonero, molto probabilmente al fianco del portoghese Rafael Leão.