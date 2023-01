Duplicate File Deleter

Se hai tantissime foto sul tuo PC, è probabile che molte di queste siano duplicate. Per risolvere il problema hai bisogno di un programma per eliminare foto doppie dal PC e liberare spazio su disco.

Le foto sono file molto comuni che si scaricano sul Pc e su altri supporti in modo molto semplice. Molte di queste sono foto personali fatte da noi, moltissime altre vengono scaricate da internet, inviate tramite i social e condivise.

Inoltre chi lavora in ambito grafico e fotografico avrà sul PC numerose cartelle con tantissime foto. Non c’è nulla di strano se non che le foto sono file che occupano molto spazio, in più sono file che spesso vengono duplicati. In sostanza può capitare molto spesso che nel nostro PC ci siano foto doppie, che ritraggono cioè la stessa immagine.

Sebbene a volte può essere utile, soprattutto per lavoro, avere la stessa immagine duplicata in più file, la maggior parte delle persone non ha bisogno di file doppi sul PC, anzi, dovrebbe fare molta attenzione e riorganizzare periodicamente i propri spazi di archiviazione.

Il motivo è che il computer rallenta terribilmente quando è sovraccarico di file e lo spazio su disco inizia a ridursi, così arriva il momento di fare un po’ di pulizia grazie a un programma per eliminare file doppi.

Perché ci ritroviamo con tante foto duplicate?

Duplicare le foto può essere un’operazione volontaria, quando per esempio salviamo la stessa foto su cartelle diverse oppure nella stessa cartella ma con diverso nome. Il motivo può essere tecnico, per esempio vogliamo ritoccare una foto, ma preferiamo mantenere anche il file originale.

Il più delle volte però ci ritroviamo con tante foto duplicate per errore, oppure per noncuranza. Ad esempio scarichiamo la stessa foto più volte dai social, dallo smartphone, oppure dalle email, o ancora dalle ricerche su Google.

A volte abbiamo impostato un backup programmato automatico dei nostri file, così ci ritroviamo con le stesse foto duplicate più volte nel corso dei mesi.

Un altro motivo è la sincronizzazione su più supporti, ad esempio quella tra smartphone e PC, oppure tra fotocamera e PC, oppure tra due PC diversi. Così quando scarichiamo una foto su un dispositivo, la ritroviamo anche sull’altro.

Quando le foto non sono tante, è possibile eliminare i file duplicati manualmente, andando a cancellare quelle che non ci servono. Bastano pochi minuti al giorno per tenere organizzato il disco rigido del PC e le chiavette USB. Allo stesso modo dovremo tenere ordinato il nostro spazio di archiviazione nello Smartphone per evitare di trasferire più volte le foto al PC, soprattutto se abbiamo attiva la sincronizzazione dei dispositivi.

Eppure, molte persone visualizzano e scaricano centinaia di foto senza nemmeno rendersene conto. Quanto ci ritroviamo con un Pc rallentato e abbiamo bisogno di liberare spazio, è impensabile fare questa operazione manualmente. Per questo ci serve un programma per cancellare foto doppie.

Il miglior programma per eliminare foto doppie

Per pulire il PC dalle foto duplicate serve un programma per trovare file doppi. Infatti, se alcune foto ci saltano subito all’occhio, molte altre non sono facili da trovare se il numero di file archiviato è molto alto. Il punto è che non sempre sappiamo quali sono i file duplicati e dove si trovano nel nostro PC, per questo occorre usare un programma per trovare foto doppie che non sappiamo di avere, e quindi eliminarle.

4DDiG Duplicate File Deleter è il miglior programma per eliminare doppioni di foto dal PC con un tasso di successo del 100%. Vediamo come funziona.

A cosa serve 4DDiG Duplicate File Deleter

4DDiG Duplicate File Deleter è un programma per eliminare i file doppi dal PC, dalle chiavette USB, dalle schede SD e TF, dai supporti esterni HDD/SSD, dalla dashcam e molti altri dispositivi.

Possiamo usarlo per fare pulizia sui nostri dispositivi, anche se non conosciamo il nome dei file, il percorso o le cartelle dove sono situati, in quanto è un programma per cercare foto doppie, per cui potrà provvedere a una scansione completa del dispositivo indicato. In questo modo saremo sempre in grado di trovare i file duplicati, anche e soprattutto quando li abbiamo scaricati due o più volte senza accorgercene.

4DDiG Duplicate File Deleter non solo verifica i nomi dei file, ma anche il loro contenuto, riuscendo così a riconoscere la stessa foto. Per questo è considerato il miglior programma per eliminare le foto doppie anche quando vengono rinominate o viene modificata la loro estensione. Per esempio la stessa immagine salvata due volte con estensione .jpg o .bmp verrà facilmente individuata dal software.

Come eliminare i file duplicati passo passo con 4DDiG Duplicate File Deleter

Vediamo ora come funziona questo programma per cancellare i file doppi.

Per prima cosa scaricare il software sul PC scegliendo il sistema operativo Windows. Se invece usiamo un MAC scarichiamo la versione per sistema operativo Mac OS. Avviare il programma e dalla schermata principale selezionare le cartelle che vogliamo scansionare. In alternativa possiamo selezionare l’intero disco rigido, oppure una periferica come USB o SD. Prima di procedere possiamo decidere di selezionare la tipologia di file da verificare. In questo caso stiamo usando questo programma perché elimina le foto doppie, perciò se vogliamo escludere il controllo di altri file come gli audio o i video possiamo farlo. Se invece vogliamo sfruttare il programma per eliminare file duplicati di ogni tipo, possiamo fare una scansione completa. In più possiamo decidere se eliminare direttamente i file doppi ritrovati dal software oppure, per maggiore sicurezza, spostarli nel cestino. Dal cestino potremo recuperarli nuovamente se per caso abbiamo eliminato un file che vogliamo tenere. A questo punto avviamo la scansione e in pochi minuti 4DDiG Duplicate File Deleter ritroverà i file duplicati e cancellerà i doppioni.

Quali altri file può eliminare 4DDiG Duplicate File Deleter?

Oltre a riconoscere le foto, 4DDiG Duplicate File Deleter è il miglior programma per eliminare doppioni di file di qualunque tipo. In questo modo possiamo trovare e cancellare doppioni di file audio, video, documenti di testo, fogli excel, e molto altro.

Infatti, questo programma per file doppi funziona con tutti formati di file conosciuti e riesce a trovare i file duplicati anche se sono stati rinominati.

Se usi regolarmente questo programma per eliminare duplicati, il PC sarà organizzato, con più spazio libero nel disco e migliorerà nettamente le prestazioni.

Scarica ora 4DDiG Duplicate File Deleter!