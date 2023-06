Il Milan prepara un colpo in extremis per dirottare la trattativa con la Roma su Ndicka

Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe cercando di ostacolare la Roma per il difensore dell’Eintracht Francoforte Evan Ndicka con un’audace offerta tardiva

Il 23enne, molto quotato, dovrebbe lasciare Francoforte alla scadenza del contratto quest’estate e la Roma è in pole position per accaparrarselo in trasferimento gratuito. Tuttavia, il Milan sta preparando una mossa tardiva per sventare i piani di trasferimento della Roma, con i rossoneri desiderosi di rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Ndicka è stato considerato uno dei migliori difensori della Bundesliga da quando è arrivato dall’AJ Auxerre nel 2018, quindi non sorprende che sia a corto di potenziali pretendenti. Avendo rifiutato le offerte di prolungare la sua permanenza al Deutsche Bank Park oltre quest’estate, Ndicka lascerà il Francoforte dopo cinque anni di permanenza nel club.

Le ultime

Ndicka ha fatto parte della squadra di Oliver Glasner che ha vinto l’Europa League la scorsa stagione e ha anche aiutato i Die Adler a raggiungere la finale della DFB Pokal, ma ha perso contro i campioni in carica dell’RB Leipzig. Barcellona e Arsenal hanno monitorato lo sviluppo del difensore a Francoforte, ma la Roma ha respinto la concorrenza ed è a un passo dal portarlo allo Stadio Olimpico.

Il Milan spera di poter contrastare questa mossa con un ingresso tardivo nella corsa al trasferimento, ma i giallorossi sono tranquilli, avendo concordato un accordo quinquennale con l’entourage di Ndicka. Con l’accordo già pronto, la Roma sta preparando le pratiche per concludere l’acquisto del difensore centrale.

Ndicka potrebbe essere il secondo giocatore che si unirà alla Roma in questa finestra di mercato: il club giallorosso ha infatti già perfezionato l’acquisto del centrocampista dell’Olympique Lyonnais Houssem Aouar in trasferimento gratuito. I giallorossi stanno cercando di sfruttare il mercato dei parametri zero, non essendo riusciti a ottenere la qualificazione alla Champions League dopo il sesto posto nella classifica di Serie A.

Inoltre, hanno perso la finale di Europa League contro il Siviglia, che ha messo il chiodo finale alle loro ambizioni di partecipare al torneo europeo per club della prossima stagione.