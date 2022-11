Il mondiale è l’occasione giusta per osservare Jashari

Il Napoli sta osservando con attenzione il profilo di Jashari del Lucerna. Il calciatore è impegnato con la Svizzera per il mondiale in Qatar

Il Napoli sembra intenzionato a sfruttare il mondiale in Qatar come rampa di lancio per il mercato. Tanti talenti saranno impegnati nella manifestazione, con alcuni visionati dai partenopei.

Tra i calciatori che interessano al Napoli ci sarebbe Jashari, centrocampista di cui vi abbiamo già parlato qualche settimana fa. Il giocatore sembra piacere tanto agli azzurri, tanto che a gennaio potrebbero fare una mossa per lui. Il calciatore è in forza al Lucerna e vorrebbe fare il salto di qualità. L’approdo in un grande campionato sembra solo questione di tempo.

Concorrenza spietata

Su di lui c’è anche l’Arsenal, che sembra intenzionata a fare un’offerta già nelle prossime settimane. Il calciatore, come detto, è impegnato con la Svizzera in Qatar. Nella partita di oggi non ha giocato, con la vittoria dei suoi contro il Camerun di Anguissa che porta il segno di Embolo.

Ci saranno altre occasioni per il debutto del giovane svizzero in questo mondiale, ma intanto i partenopei continuano a monitorarlo per i prossimi mesi. Già nel mercato invernale potrebbe arrivare la prima offerta, con il Lucerna che potrebbe chiedere dopo il mondiale una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro. Soldi non propriamente eccessivi, che però potrebbero lievitare nel caso in cui il giocatore dovesse fare bene. La qualificazione al turno eliminatorio è fattibile, in un girone difficile con Brasile, Serbia e Camerun. Una è andata, ora restano le altre due.