Il Napoli è vicino al rinnovo di Zielinski per cinque stagioni

Uno degli argomenti che più sta tenendo banco negli affari di casa Napoli in questa stagione è la questione dei rinnovi contrattuali. Dopo tanti problemi per i rinnovi di Mertens e Callejón, che tra l’altro sono ancora in fase di stallo e ormai verso una non risoluzione, sembra finalmente essere arrivata una buona notizia per Aurelio De Laurentiis con il rinnovo di Piotr Zielinski. Nelle ultime ore ci sono state delle trattative tra il Napoli e il suo procuratore Bartolomiej Bolek per sottoscrivere un nuovo accordo con il club partenopeo, che è attualmente in scadenza a giugno 2021.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, si sarebbe trovato tra le parti un accordo per un quinquennale a 3 milioni di euro annui, bonus compresi che potrà quindi garantire al polacco una cifra vicina ai 15 milioni di euro netti nelle prossime cinque stagioni sportive portando quindi la sua scadenza a giugno 2025. Inoltre, si è trovata l’intesa anche per l’inclusione di una clausola rescissoria che equivarebbe a 100 milioni di euro.

Alle varie clausole presenti nel contratto, il procuratore polacco del calciatore ha voluto inserirne una relativa alle multe, che è stata più che altro una condicio sine qua non per la stipulazione del presente accordo. Il suo agente ha preteso che il presidente De Laurentiis rinunciasse formalmente a presentare causa civile per danni d’immagine (per i fatti di quest’anno ma anche per il futuro) nei confronti del suo assistito e il patron azzurro sembrerebbe aver acconsentito.

Del resto, sarà una mossa che faranno anche i procuratori degli altri calciatori del Napoli in trattativa per il rinnovo, su tutti Milik, Allan e Fabián Ruiz per tutelare i propri assistiti da eventuali multe e ripercussioni per fatti di campo o non.