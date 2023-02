Il Napoli pensa a due nuovi portieri

Il Napoli pensa al futuro dando un occhio al mercato. Nella finestra di gennaio sono arrivati in Campania il terzino destro Bartosz Bereszynski e il portiere italiano Pierluigi Gollini. Sono partiti invece il difensore Alessandro Zanoli e il vice-Meret Salvatore Sirigu. Il primo pensiero, per il prossimo anno di Cristiano Giuntoli, riguarda i portieri.

Se dovesse partire Alex Meret, la dirigenza azzurra vuole mettere le mani su Guglielmo Vicario. Il portiere dell’Empoli sta giocando una grande stagione, sta dimostrando di essere un’ottima saracinesca e di sapersi muovere benissimo tra i pali. La società partenopea però pensa anche ad altri portieri. resta in hype il nome di Keylor Navas in uscita dal PSG e quello di Kepa del Chelsea che si sta ritrovando nell’ultimo periodo.

Se il Napoli non dovesse riscattare Gollini, appena arrivato in prestito dalla Fiorentina, potrebbe comprare il giovane portiere Elia Caprile. Il classe 2001 sta mostrando di essere pronto a palcoscenici importanti con la maglia del Bari e diversi club lo stanno osservando. Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà si sofferma proprio sulle trattative di mercato del Napoli riguardanti l’estremo difensore. Ecco le sue parole:

“Accostato ad almeno dieci club, il portiere Elia Caprile resta assolutamente in orbita Napoli. Non soltanto perché si tratta della stessa proprietà De Laurentiis, quello sarebbe già un motivo valido, ma anche e soprattutto perché è un profilo ritenuto da Napoli. La vicenda relativa al portiere verrà affrontata con calma più avanti, il Napoli avrà sempre l’ultima parola. Caprile potrebbe andare a giocare, restare come vice, la valutazione verrà fatta senza fretta. Ricordiamo che Gollini è arrivato in prestito con diritto di riscatto.

Il portiere che piace di più al Napoli, in caso di addio a Meret la prossima estate, è Vicario dell’Empoli”. Non ci resta che aspettare i mesi caldi per saperne di più.