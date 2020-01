Il Napoli vorrebbe chiudere con il colpo a sorpresa Kurzawa

Il Napoli è stata una delle protagoniste di questo calciomercato chiudendo colpi importanti sia per ora che per giugno. A detta però dell’esperto Umberto Chiariello, l’unica grave mancanza è quella del terzino sinistro, come ha rivelato in diretta a Punto Nuovo Sport Show. In queste ultime ore di mercato il Napoli potrebbe provare a smentire il noto giornalista e mettere a segno l’ultimo colpo che sarebbe la ciliegina sulla torta al mercato partenopeo.

Secondo Chiariello, infatti, sarebbe opportuno completare la rosa visto che “Sta per terminare questa sessione di mercato e il Napoli chiude probabilmente con la carenza del terzino sinistro. Una squadra che porta a casa Demme, Lobotka, Politano e si porta già avanti con Rrahmani e Petagna, non si può dire che non abbia lavorato bene. Resta un grande buco. C’è un doppio turno di Champions, campionato, la Coppa Italia, come si può pensare che Mario Rui possa farle tutte? È una manchevolezze grave che si associa all’aver perso Amrabat per merito della Fiorentina. Se Giuntoli per un verso si becca un buon voto, dall’altro prende un grande 4”.

Proprio perché non sarebbe giusto far ricadere tutte le responsabilità su Hysaj, Giuntoli potrebbe regalare al photofinish un colpo internazionale a Gennaro Gattuso, stiamo parlando di Lavyin Kurzawa. Il francese era stato a un passo dalla Juventus quando il PSG e i bianconeri stavano per chiudere lo scambio con De Sciglio, poi però saltò tutto.

Il Napoli, in realtà, si era avvicinato ai suoi agenti già da prima che nascesse la trattativa tra parigini e il club torinese. Secondo quanto riportato a fine dicembre dalla redazione di AreaNapoli, un intermediario che lavora tra Francia e Italia avrebbe offerto al club di De Laurentiis l’ingaggio del suo assistito, ma un po’ per l’ingaggio alto e un po’ per la lontananza dalla famiglia non se ne fece nulla. Adesso, invece, con la Juventus definitivamente arenatasi, i tempi sarebbero maturi. I tempi sono però brevissimi e bisognerà fare in fretta.