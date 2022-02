Il nuovo Barcellona di Xavi: la favorita dell’Europa League

Dopo un girone di andata in Liga sottotono e un’inaspettata eliminazione dalla Uefa Champions League a favore dei portoghesi del Benfica, Il Barcellona ritorna a brillare sotto la guida di Xavi, dopo i primi mesi difficili. L’allenatore ha preso la guida tecnica della squadra il 6 Novembre 2021, dopo aver risolto il contratto con l’Al-Sadd e sostituendo in Catalogna l’esonerato Ronald Koeman.

La squadra blaugrana sta tornando, quindi, dopo un periodo buio a giocare un ottimo calcio. Importantissime le mosse della società che nel mercato invernale hanno portato alla “corte” di Xavi: Ferran Torres dal Manchester City, Pierre-Emerick Aubameyang dall’Arsenal, Adama Traorè dal Wolverhampton e il ritorno dello svincolato Dani Alves.

La forza di questa squadra risiede oltre che nel gioco, soprattutto nei baby fenomeni provenienti dalla Masia, il vivaio blaugrana che sforna ogni anno piccoli, grandi campioni. Pedri, Ansu Fati e Gavi ne sono sicuramente l’esempio. Il primo ha vinto pochi mesi fa il trofeo Golden boy, ovvero il miglior Under 21 titolare dell’anno solare 2021, il secondo ha la maglia numero 10 sulle spalle e viene visto come successore di Leo Messi mentre il terzo è un 2004 con tanta qualità e personalità.

Nel mese di febbraio il Barcellona ha conquistato il passaggio in Europa League dominando con un brutto Napoli, pareggiando 1-1 all’andata e vincendo 4-2 al ritorno, mentre nelle quattro partite di Liga, per ora, ha collezionato tre vittorie e un pareggio. Ieri sera a farne le spese è stato l’Athletic Bilbao travolto per 4-0 al Camp Nou.

In campionato punta a concludere tra le prime quattro, ma il vero obiettivo è la vittoria dell’Europa League, nella quale sfiderà nel prossimo turno i turchi del Galatasaray in una sfida ostica e non banale. Dove potrà arrivare questo Barça di Xavi? Riuscirà in questi nuovi obiettivi? E l’anno prossimo potrà tornare tra le grandi europee?