Il PSG contatta José Mourinho!

Nel bel mezzo dell’attuale crisi della squadra francese, con Christophe Galtier più che mai messo in discussione, si accelerano le voci di un cambio in panchina per risolvere i problemi attuali

Hanno ancora tempo per ribaltare la situazione. Anche il pareggio stesso contro il Bayern Monaco, l’8 marzo, quando si giocherà il ritorno. Ma il PSG comincia a rivivere situazioni del passato e il futuro del suo allenatore Christophe Galtier, per il quale si sta cercando un sostituto, è più che mai in discussione.

“Accetto le critiche e tutti i tipi di commenti. Voi avete il vostro lavoro e io il mio. I miei giocatori lavorano duramente. Non posso avere lamentele in questo senso. Li proteggerò sempre. Ma se sono contento della prestazione? Certo che no”, ha dichiarato oggi in sala stampa. Thomas Tuchel e Zinedine Zidane sono già stati indicati come candidati al suo posto.

Luis Campos contatta José Mourinho

Ma ci sono altri indizi. Come ha appreso Fichajes.com, Luis Campos, responsabile del calcio del club parigino, ha contattato José Mourinho. I due hanno un ottimo rapporto e l’uomo di Setubal è stato citato più volte in passato. Un allenatore con la mano forte per sistemare le cose, fare molti aggiustamenti e mettere Kylian Mbappé al centro del progetto dopo un’attesa pulizia.

L’idea sarebbe questa, ma il portoghese ha un contratto con l’AS Roma fino al 2024 e non ci sono stati contatti con i giallorossi. Possono succedere molte cose, tra cui che il PSG si riprenda dai play-off e dalla fuga di questa stagione. Ma al Parco dei Principi, l’ex Chelsea e Real Madrid sta già guadagnando terreno.