Il PSG offre Wijnaldum alla Roma

Georgino Wijnaldum è in uscita dal Paris Saint Germain, che lo avrebbe offerto in queste ore alla Roma. Valutazioni in corso

Continua la parabola discendente dell’ex Liverpool, che ora continua ad essere alla ricerca di una nuova squadra. Il Paris Saint Germain lo vede come uno di troppo, come un esubero, e starebbero cercando di liberarsene in ogni modo.

I francesi, in queste ore, lo avrebbero proposto alla Roma che starebbe valutando la possibilità di prendere l’olandese. I parigini avrebbero proposto ai giallorossi un prestito gratuito, con la possibilità di pagare solamente il 50 % dello stipendio da circa 9 milioni di euro percepiti dal giocatore ex Liverpool.

La Roma si guarda intorno

Visti i rallentamenti alla trattativa per Davide Frattesi, i giallorossi ci starebbero pensando concretamente. Il calciatore olandese sembra essere un profilo potenzialmente valido, ma solo nel caso in cui le sue condizioni lo permettessero. Nell’ultima stagione ha giocato 38 partite, segnando 3 gol e mettendo a segno 3 assist.

Purtroppo i problemi al ginocchio continuano ad esserci, ogni tanto ha qualche affaticamento, e continua ad esserci il problema del calo di prestazioni. Rispetto alla stagione 2020/2021, dove giocava con il Liverpool, il calciatore olandese sembra essere un altro. A livello di prestazioni continua ad essere un buon giocatore, ma non è più quel giocatore fenomenale che si poteva osservare sulla sponda rossa del Merseyside. In ogni caso, una cosa è sicura: Wijnaldum sembra poter lasciare la capitale francese e la Roma potrebbe scegliere di prendere il calciatore per provare a revitalizzarlo. Mourinho lo apprezza, vediamo cosa succede.