Il PSG vuole Barella, Paredes possibile contropartita

Il Paris Saint Germain sembrerebbe intenzionato a provare un approccio con l’Inter la prossima estate per Nicolò Barella. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Leandro Paredes

L’addio di Leandro Paredes sembra ormai cosa sicura per la Juventus, con i bianconeri non intenzionati a riscattare il cartellino del calciatore argentino. Il destino del giocatore, però, potrebbe intrecciarsi nuovamente con l’Italia così come quello della squadra direttamente interessata alla cosa.

Infatti, il Paris Saint Germain starebbe cercando un altro intreccio di mercato con l’Inter. Dopo aver ormai preso Milan Skriniar, i parigini starebbero cercando di prendere Nicolò Barella e potrebbero tentare l’inserimento di Leandro Paredes nella trattativa. Sarebbe una cospicua offerta fatta di soldi più il cartellino dell’ex Roma e, probabilmente, Juventus con i nerazzurri che potrebbero anche valutare la cosa.

Indizi di permanenza in Italia

Ancora una volta, l’intervista rilasciata circa un mese fa a SportsCenter potrebbe essere un chiaro indizio di permanenza in Italia. Infatti, Paredes aveva dichiarato di voler rimanere nel nostro campionato e, magari, alla Juventus. Ecco cosa aveva detto: “Sono nel pieno della mia carriera, alla Juventus devo dire che sto bene e in Italia la mia famiglia si trova a suo agio. In ogni caso voglio certamente tornare al Boca ma non adesso, finirò sicuramente lì la mia carriera”.

Il calciatore, quindi, cercherà in ogni modo di rimanere in Italia magari alla Juventus. In questo finale di stagione si giocherà le sue chances di permanenza, ma appare difficilissimo che i bianconeri possano riscattarlo. Complicato, se non impossibile.