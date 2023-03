Il Real Madrid vuole Osimhen

Il Napoli di mister Luciano Spalletti anche dopo la sconfitta in casa con la Lazio continua a guidare la classifica di Serie A. Il margine di vantaggio è ancora ampio sulle inseguitrici ma ora i partenopei dovranno preparare la sfida con l’Eintracht Francoforte. Uno dei protagonisti di questa marcia trionfale degli azzurri è sicuramente Victor Osimhen. Il numero 9 è l’attuale capocannoniere della Serie A.

La sua stagione fino ad ora è stata davvero incredibile. L’attaccante nigeriano vanta fino ad ora un bottino in termini di reti davvero niente male. Osimhen ha segnato ventuno reti e messo a referto quattro assist in tutti le competizioni. Ovviamente a causa dei suoi numeri le big europee hanno iniziato ad osservarlo e prendere informazioni. Una di queste squadre è il Real Madrid.

Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli, tra i profili seguiti dai blancos per il post Benzema c’è anche quello dell’attaccante nigeriano. Secondo Carlo Ancelotti sarebbe una perfetta prima punta per la sua squadra. L’unico intoppo per la dirigenza spagnola sarà quello di trattare con Aurelio De Laurentiis che avrà richieste economiche molto elevate.

In estate molto probabilmente ci potrà essere una vera e propria asta per il numero nove del Napoli. Tra le varie pretendenti ci saranno sicuramente anche le squadre di Premier League. In primis sembra esserci il Manchester United orfano di Cristiano Ronaldo. Il centravanti mascherato è un calciatore che sa fare reparto da solo, che sta dimostrando le sue grandi qualità facendo infiammare la piazza partenopea.

Nel caso in cui dovesse partire Osimhen c’è bisogno di capire chi sarà il suo successore. L’erede potrebbe arrivare dalla Serie A, ci potrebbe essere una pazza idea Vlahovic oppure si potrebbe puntare sul giovane Hojlund dell’Atalanta. Ma attenzione che Giuntoli potrebbe stupire tutti con qualche colpo di scena, sembra che la dirigenza azzurra possa seguire l’attaccante del Boca Juniors, Mateo Retegui.