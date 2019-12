Il “vecchio” consiglio di Marek Hamsik a Giuntoli: “Prendi Lobotka, è un grande”

Tra i tanti nomi accostati al Napoli per il centrocampo c’è quello di Stanislav Lobotka, slovacco 25enne del Celta Vigo. Come fa sapere il Corriere dello Sport, qualche anno fa il giocatore era già nel mirino del Napoli, segnalato dal suo connazionale e capitano, all’epoca, del Napoli Marek Hamsik.

“E’ un grande, prendilo”, disse Marek all’epoca al suo direttore sportivo. Giuntoli ora pare stia seguendo il consiglio dello slovacco.

Infatti, già tempo prima, quando i suoi osservatori erano in Spagna per Fabian Ruiz, un occhio seguiva anche la crescita di Lobotka al Celta Vigo. Lobotka comunque per ora resta un’ipotesi, anche se tra quelle più possibili per via delle sue caratteristiche.

Il Celta Vigo non se la passa molto bene in Liga, quindi questo potrebbe essere per lo slovacco un motivo in più per cambiare aria. Restano in lista i nomi di Torreira e Berge, che sono comunque più difficili dello slovacco per vari motivi.