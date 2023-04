Ilary Blasi, continua lo scontro in Tribunale con Totti: le ultime novità

Ilary Blasi e Francesco Totti non stanno di certo attraversando un divorzio semplice e consensuale. I due, infatti, continuano a scontrarsi in Tribunale per le questioni più spinose: case, figli, Rolex e borsette. Le istanze sono state consegnate da entrambi al Tribunale di Roma lo scorso 31 marzo, vediamo le ultime novità.

Le richieste di Ilary

La Blasi, pronta a condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ha rifiutato l’assegno di mantenimento in cambio della villa all’EUR, nella quale già vive insieme ai figli e una volta dimorava anche Totti. Pare che la conduttrice attualmente abbia un reddito più alto dell’ex marito ma non è questo il motivo del mancato accordo. L’ex capitano della Roma non gradirebbe, infatti, la presenza di Bastian Muller in quella casa, nuovo compagno di Ilary.

Pare, dunque, che Francesco Totti non abbia apprezzato le foto pubblicate su Chi dell’ex moglie mano nella mano con la figlia Isabel e l’imprenditore tedesco. Tuttavia, la villa potrebbe davvero restare a Ilary poiché poco tempo fa Totti ha comprato una casa a Roma Nord con Noemi Bocchi.

Almeno sui figli i due hanno trovato un accordo ovvero l’affidamento congiunto, ma il problema è capire con quale dei due genitori i figli dovranno avere fissa dimora. Da questo dipende anche la decisione sull’assegno di mantenimento per i tre e l’assegnazione della casa.

Altro discorso spinoso è la questione relativa a Rolex e borsette. Come si legge su Libero: “Ilary ha prelevato gli orologi dalla cassetta di sicurezza, perché li ritiene dei regali, ma Francesco li rivuole indietro. Il giudice del processo civile ha chiesto un rinvio dell’udienza per ascoltare i testimoni”.