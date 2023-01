Ilary Blasi e Francesco Totti, aggiornamenti: verso una separazione consensuale

Fin dall’annuncio della fine del loro matrimonio, Ilary Blasi e Francesco Totti sono finiti spesso nel mirino della cronaca rosa. Dopo una prima fase abbastanza turbolenta tra i due vip, nei giorni scorsi sono emersi degli aggiornamenti sulla loro separazione.

UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE – Nonostante siano in tanti a sperare in un possibile ritorno di fiamma tra Ilary e l’ex capitano della Roma, sembra che i due abbiano definitivamente voltato pagina. Totti fa oramai coppia fissa con Noemi Bocchi, mentre la conduttrice è stata più volte paparazzata in compagnia di Bastian Muller.

Stando a quanto emerso da Il Messaggero, Totti e la Blasi starebbero tentando, attraverso i loro legali, di arrivare a un “accordo tombale”. I due oramai ex coniugi starebbero provando a non tornare nuovamente davanti al giudice. In questo caso, quindi, si parla di lavorare a una separazione consensuale.

La prima udienza in tribunale si terrà il 14 marzo, davanti al presidente del Tribunale di Roma. Ilary Blasi e Francesco Totti, quindi, hanno ancora due mesi di tempo per discutere sull’affidamento condiviso dei tre figli e sugli eventuali assegni di mantenimento che il Pupone dovrebbe versare.

Il giungere a un accordo e quindi a un clima di calma tra i due sarebbe la soluzione migliorie. Con le varie accuse e frecciatine che Ilary e Totti si sono rivolti tra di loro, non hanno fatto altro che farli finire costantemente al centro del gossip. Con una separazione consensuale, invece, i due riuscirebbero a non alimentare i rumors.