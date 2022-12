Ilary Blasi e Francesco Totti hanno trascorso il loro primo Natale da separati. Mentre l’ex capitano della Roma ha trascorso queste vacanze insieme a Noemi Bocchi, la sua nuova compagna, e ai loro figli, la conduttrice le ha passate insieme alle sorelle. Davanti alla scelta della Blasi, c’è sola una domanda: che fine ha fatto Bastian Muller, la sua nuova fiamma?

DOV’È FINITO BASTIAN? – Solo poche settimane fa è stata resa nota la prima paparazzata che ha mostrato Ilary insieme alla sua presunta nuova fiamma. La donna, infatti, è stata avvistata in compagnia di Bastian Muller, l’imprenditore tedesco con cui ha trascorso anche un romantico weekend sulla neve.

Sebbene la donna non abbia ancora ufficializzato la sua nuova love-story, in molti attendevano la conferma durante le vacanze natalizie. Ilary Blasi, però, ha deciso di trascorrere il suo primo Natale da separata insieme alle sue due sorelle Melory e Silvia, i loro rispettivi mariti e le nipotine. A testimoniarlo sono stati i post e le storie di Instagram condivise dall’ex letterina.

A Dagospia non è affatto sfuggita l’assenza dell’imprenditore tedesco, che ha così scritto sul suo noto portale di gossip: “Per lei si tratta del primo Natale senza l’ormai ex marito Francesco Totti, che è con la compagna Noemi Bocchi, ma non c’è nessuna traccia della nuova fiamma Bastian Muller, con cui è stata immortalata di recente prima durante un weekend sulla neve e poi mano nella mano in città”.

La Blasi, quindi, ha deciso di trascorrere un Natale tranquillo, volendo rimanere distante dal mirino del gossip. Non resta altro che attendere Capodanno, nella speranza, per il mondo della cronaca rosa, che Ilary decida di trascorrerlo al fianco di Bastian.

Per vedere lo scatto della conduttrice insieme alle sue due sorelle, clicca qui.