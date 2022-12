Uomini e Donne, Natale in ospedale per Rosa Perrotta: “Mai una gioia”

Per Rosa Perrotta, ex protagonista di Uomini e Donne, questo non è stato un Natale per nulla tranquillo. Insieme al compagno Pietro Tartaglione, la donna ha trascorso una parte della giornata di Natale in ospedale a causa di un piccolo incidente del loro primogenito Ethan.

“Mai una gioia” – Attraverso le sue storie di Instagram, l’ex tronista ha raccontato ai suoi follower cosa è accaduto durante la giornata di domenica. Il tutto ha avuto inizio qualche giorno prima, quando Ethan è caduto da una giostra mentre era assieme al padre. Una caduta per nulla grave, ma che nei giorni successivi ha costretto la coppia ha portare il bambino in ospedale.

Rosa, Pietro e il piccolo Ethan hanno quindi trascorso la giornata di Natale in ospedale. La donna, raccontando l’accaduto nelle sue IG Stories, ha ammesso:

“Io comunque sono convinta che si sia abbattuta su di noi una maledizione del Natale, non è normale che ogni anno debba succedere qualcosa, ricorderete tutti lo scorso anno quando Achille è finito in ospedale perché solo dopo un mese di vita si era preso la bonchiolite. Natale trascorso tra pediatra, visite e ospedale”.

Una volta al pronto soccorso, il figlio della nota coppia di Uomini e Donne si è dovuto sottoporre a una radiografia che ha riscontrato una frattura al polso. Fortunatamente la situazione si è risolta nel migliore dei modi, con Ethan che dovrà portare il gesso per 20 giorni.