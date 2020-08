Ilenia Lazzarin, dopo il suo commento sotto la foto di Belen: “Volevo fare un complimento”

A dire la sua riguardo la fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è Ilenia Lazzarin, noto volto televisivo della Rai. Il suo commento sotto la foto della showgirl argentina ha scatenato il caos, facendola finire in mezzo alla bufera social.

“È un folle” – Il tutto ha avuto inizio con un commento dell’attrice di Un Posto Al Sole, lasciato sotto uno degli ultimi scatti che Belen ha condiviso su Instagram. Nel commento in questione, l’attrice ha etichettato l’ex ballerino di Amici come ‘folle’ per essersi lasciato sfuggire l’argentina.

Le parole di Ilenia non sono affatto piaciuti ai fan di De Martino. L’attrice, infatti, si è ritrovata sommersa dalle tante critiche e dai follower che difendevano il conduttore di Made In Sud. Questa bufera social ha spinto la Lazzarin ad intervenire, spiegando in un’intervista cosa voleva dire con quel commento.

“Volevo fare un complimento” – In un’intervista a GuidaTv, Ilenia Lazzarin ha deciso di spiegare cosa realmente voleva dire con quel “De Martino è un folle”.

“Si è creato un putiferio inutilmente. Volevo fare un complimento a Belen sottolineando la sua bellezza. Mi sono riferita a De Martino scrivendo che era un folle per dire che Belen era stratosferica. Io non mi sono permessa di mettere bocca sulla loro relazione. De Martino l’ho incontrato una volta negli studi di Made in Sud ed è stato molto gentile. Lo stesso vale per Belen che ho incontrato ad una festa. Penso che prima di chiudere un matrimonio una donna ponderi saggiamente la sua decisione”, ha quindi spiegato l’interprete.

Ilenia è solo l’ultima dei tanti volti noti della televisione che hanno detto la loro riguardo la fine di questa storia. Stefano e Belen si erano già separati una volta, ma nel 2019 avevano tentato di riprovare. Sfortunatamente, questo ritorno di fiamma è già giunto al termine e sembra che entrambi i protagonisti del gossip abbiano già voltato pagina.