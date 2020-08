Napoli, Ounas cambia agente: cessione sempre più vicina

Il ritorno di Adam Ounas dall’esperienza in prestito al Nizza durerà probabilmente pochissimo. Notizia dell’ultima ora è che il calciatore algerino ha cambiato agente, affidandosi al famoso Moussa Sissoko. Quest’ultimo ha sotto custodia parecchi giocatori transitati tra le fila dei club della Ligue 1, tra cui ad esempio Ousmane Dembele, attualmente esterno offensivo del Barcellona.

Molto spesso i cambi di agente da parte dei calciatori sono preludio ad un’imminente cessione, la quale a dire il vero appariva già scontata tempo fa. Nell’ultimo periodo infatti il Napoli ha provato ad inserire il cartellino di Adam Ounas in varie trattative.

Inizialmente il cartellino dell’ala azzurra era stato offerto al Lille come contropartita per Osimhen. Successivamente Giuntoli ha provato ad inserirlo nella trattativa per Jeremie Boga, ricevendo però un secco no da parte del Sassuolo.

Alla luce di ciò la permanenza di Ounas all’ombra del Vesuvio risulta così impossibile. Ovviamente però una parola importante spetta comunque a Gattuso, il quale potrebbe scegliere di dare una chance al giocatore portandolo in ritiro con la squadra. Tale opzione sembra molto difficile ma comunque da non escludere a priori.

A confermare l’imminente cessione di Ounas vi è anche la quantità elevata di ali offensive nella rosa del Napoli, senza contare quelle cercate dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli sul mercato.