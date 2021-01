In onda ‘La Res Publica’: l’appuntamento dedicato all’informazione libera che mette a nudo la politica

Giovedì 14 gennaio 2021 nuovo appuntamento con ‘La Res Publica’, trasmissione che vede protagonista l’attività amministrativa nei territori.

La puntata andrà in onda – in diretta – sulla pagina Facebook di Dailynews24.it e sul canale YouTube ‘La Res Publica’ a parte dalle 19.00.

La trasmissione, condotta dal nostro direttore Raffaele Zanfardino, vedrà come ospite il Sindaco di Casoria Raffaele Bene. Il Primo Cittadino del popoloso comune in provincia di Napoli dovrà rispondere a diverse domande e a questioni al centro della politica locale e non solo.

Sarà possibile interagire, ovviamente, attraverso commenti e Reaction sia su Facebook che su Youtube. La trasmissione sarà online, come è nello stile del Sindaco Bene, fin dalla campagna elettorale.

La sua pagina Facebook, che conta oltre 17mila ‘like’, è tra le più seguite nel Napoletano con aggiornamenti quotidiani sull’azione amministrativa.