Insigne in scadenza, il Napoli potrebbe sostituirlo con Boga: valutazione superiore ai 30 milioni

Il calciomercato del Napoli, quest’anno non sarà di spessore, questo è certo. La mancata qualificazione in Champions pesa come un macigno per le casse del Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis che cerca acquirenti per alcuni dei suoi big.

Luciano Spalletti, però, avrebbe chiesto al presidente dei sostituti all’altezza, calciatori che possano fare la differenza e portare il Napoli a raggiungere i suoi obiettivi.

Molti sono i nomi accostati al Napoli per sostituire i possibili partenti. Tra questi vi potrebbe essere anche il capitano Lorenzo Insigne.

L’accordo sul rinnovo del contratto, infatti, è ancora lontano e il prossimo anno il capitano ha vedrà terminare il suo lavoro con la SSC Napoli.

Per sostituire l’eventuale partenza di Insigne, potrebbe arrivare anche un nome altisonante, ovvero Jeremie Boga. Il Sassuolo valuta il suo campione tra i 30 e i 40 milioni di euro. Spalletti avrebbe già dato il suo consenso. L’acquisto di Boga consentirebbe al Napoli di avere un grande calciatore sulla fascia sinistra.