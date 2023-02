Inter, addio di Handanovic a fine stagione: ecco il suo sostituto

Una stagione strana per l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi continua a fornire prestazioni altalenanti, nonostante il 2° posto momentaneo in Serie A, ma a -18 dal primo posto. Allo stesso tempo, la squadra milanese è in semifinale di Coppa Italia, è ai quarti di finale di Champions League (con la vittoria di andata), e ha già intascato la Supercoppa Italia.

Inoltre ci sono da affrontare i soliti problemi societari e quelli legati al calciomercato, con la dirigenza nerazzurra che deve tutelare il proprio bilancio e mantenere la rosa competitiva. Ci sono diversi reparti dove occorre intervenire: dalla difesa con l’addio di Skriniar fino alla porta, visto che anche Samir Handanovic, dopo 11 stagioni a Milano, dirà addio al club interista.

Si perchè lo sloveno è in scadenza a fine anno e non verrà rinnovato. Dopo l’inizio di stagione non convincente, che erano costati dei punti alla squadra di Inzaghi, l’ex capitano nerazzurra era stato scavalcato graudalmente nelle gerarchie dal nuovo acquisto Onana. L’ex Ajax ha fornito buone prove, vedi contro il Porto, ma l’Inter vorrebbe comunque correre ai ripari per avere un secondo portiere all’altezza.

L’episodio di Bologna lo scorso anno o il Milan senza Maignan per diversi mesi hanno dato una lezione sull’importanza di avere un portiere di riserva affidabile. Secondo Calciomercato web, l’Inter avrebbe individuato per questo ruolo Skorupski, estremo difensore della stessa squadra romagnola.

Il polacco – valutato intorno ai 12-15 milioni di euro – ha senza dubbio l’esperienza giusta per ricoprire il ruolo di vice Onana, se non da diventare il vero e proprio titolare. Infatti conta anche qualche presenza in Champions, Europa League e con la propria nazionale maggiore. Insomma, pista da monitorare.