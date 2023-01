Inter, aggiornamento di Romano sulla situazione Kessiè e Brozovic

In questo ultimo periodo si è parlato dello scambio Brozovic-Kessiè. I due centrocampisti non stanno vivendo una grande stagione: il croato per i diversi problemi fisici (621′ minuti in Serie A), mentre l’ivoriano non riesce a trovare spazio e continuità con il Barcellona di Xavi (244′ minuti in Liga).

Per questo motivo le due società stavano pensando di uno scambio tra i due centrocampisti. Tra le due società c’è un buon rapporto, come dimostra anche le voci di un’ulteriore scambio tra Correa-Depay, seppur non si sia concretizzato.

Di questa trattativa, ne ha parlato Q Fabrizio Romano, intervenuto ai microfoni di “House of Champions”, podcast di CBSSport, Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato:

“Lo scambio è stato proposto da agenti vicini al Barcellona e Inter, la proposta è sul tavolo e i due club ne hanno discusso negli scorsi giorni. Ora tocca agli allenatori, specialmente a Xavi: deve decidere se tenerlo fino a fine stagione o lasciarlo tornare in Italia. E’ Xavi l’uomo che deve decidere: Kessie, da quello che ho raccolto, ha aperto alla possibilità di andare all’Inter.”

“La priorità di Brozovic è restare all’Inter, attualmente non sta parlando col Barcellona. Dipende dai catalani e Xavi: al momento non c’è il via libera di Xavi per lasciar andare Kessie. E’ un’idea, non ancora una trattativa avanzata: ci vuole tempo, probabilmente sapremo qualcosa nei prossimi giorni. L’Inter sta pensando di prendere un calciatore fisico: ecco perché Kessie è sulla lista. I nerazzurri lo volevano già quando era all’Atalanta, prima che andasse al Milan: è sempre stato tra i preferiti di Ausilio. Ora vogliono un centrocampista fisico, un altro nome che vogliono è Yunus Musah: lo apprezzano molto, ma non è in vendita a gennaio. L’Inter però vuole quel tipo di giocatori, vedremo se sacrificare Brozovic, nel caso, sarà la scelta giusta”.