Inter, arriva la smentita su Van Aanholt: “Al momento non è previsto alcun affondo”

La crisi economica legata all’emergenza Covid-19 è una situazione condivisa, e tutti i grandi club per le operazioni in entrata sono alla ricerca continua di occasioni a basso costo.

In questo senso Beppe Marotta era già stato dato come interessato in maniera particolare ad un giocatore da prendere a parametro zero.

I nerazzurri, in tale modalità, avevano già acquisito le prestazioni di Hakan Calhanoglu, svincolatosi dai cugini rossoneri.

Una un altro giocatore attualmente senza squadra è Patrick Van Aanholt, esterno mancino classe ’90.

A parlare della sua situazione è stato il noto quotidiano sportivo “Tuttosport”, che ha però detto che il professionista “resterebbe sulla lista dei nerazzurri, ma per ora non sarebbe previsto alcun affondo”.