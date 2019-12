Inter ascolta Gabigol: “Non tornerò in Italia!”

Il suo Flamengo ha vinto tutto quello che c’era da vincere e sta giocandosi la grande occasione di aggiungere ai trofei già in bacheca anche il prestigioso trofeo intercontinentale. E proprio alla fine del match contro l’Al Hilal (vinto per 3-1) Gabigol, ancora raggiante del recente successo si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti.

L’Intervista

ANDARE AVANTI! – “Sono molto felice per la vittoria, per la gara. Un avvio molto complicato (i sauditi erano andati in vantaggio al 18′ con Al-Dossari, NdR) ma alla fine abbiamo ribaltata la gara con tre gol e avremmo potuto segnare anche il quarto o il quinto“. E sul suo gol “anticipato” dal maldestro tentativo di rinvio del difensore che ha determinato l’autorete spiega:” Confesso che non mi importa di segnare sempre. Certo fare gol è importante per un attaccante ma nel profondo credo che sia più importante andare avanti nel torneo, che io segni o meno“.

FINE DEL PRESTITO – Il discorso si sposta repentinamente sulle voci che lo vorrebbero di ritorno in Italia, almeno nei giorni in cui il suo connubio col Flamengo andrà a cessare. Anche in questo caso, il goleador brasiliano parla schiettamente del suo futuro che verosimilmente lo vedrà lontano dalla Serie A.

ADEUS ITALIA – “Credo proprio che non tornerò in Italia. Ovviamente rispetto l’Inter perché ho un contratto. Non sono molto in contatto con la società. Adesso vediamo cosa succede, dopo la finale se ne parlerà”. Un vero peccato per chi riteneva il ragazzo ormai maturo e pronto a dire la sua nel nostro campionato. A quanto pare questo matrimonio non s’ha da fare e al verdeoro verrà certamente trovata una nuova sistemazione in Europa.

Nonostante ciò, l’attaccante usa parole distensive e di affetto per il club che credette in lui appena maggiorenne e che cercò di svezzarlo al calcio del vecchio continente. Il brasiliano ammette: “All’Inter non ho avuto molte opportunità, ho giocato pochi minuti. Ma è stato un periodo importante della mia carriera perché ero in una grande squadra come l’Inter ed è stato bello comunque, ho imparato tanto dagli altri calciatori che porto sempre nel mio cuore“. Adeus Gabigol!