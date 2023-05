Inter, Brozovic: ultima fermata per rimanere in nerazzurro

Se lo scorso anno era risultato uno dei migliori centrocampisti in Serie A, dietro solo a Milinkovic, la stagione di Brozovic di quest’anno è risultata non all’altezza. Il centrocampista croato per cinque stagioni è stato una colonna insostituibile della squadra, ma ha progressivamente perso il suo posto da titolare. Complici alcuni infortuni e l’esplosione di Calhanoglu nel suo ruolo, Brozovic non è più considerato insostituibile come in passato.

Considerando ciò e i continui problemi finanziari dell’Inter, un Brozovic in tal senso potrebbe risultare un peso per la casse nerazzurre, ma allo stesso tempo un’opportunità per risanarle. L’Inter, secondo quanto riferisce la notizia, valuterebbe il proprio centrocampista ben 35 milioni di euro.

Secondo Tuttosport, le prossime quattro partite potrebbero rivelarsi decisive per Brozovic. Napoli, la finale di Coppa Italia con la Fiorentina, l’Atalanta e il Torino potrebbero essere le occasioni per dimostrare di essere ancora un elemento fondamentale su cui puntare in futuro. La sua intoccabilità ha iniziato a vacillare già in inverno, quando Calhanoglu ha iniziato a volare in campo. Inoltre, Inzaghi ha sempre schierato il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan nelle gare decisive in Europa, lasciando Brozovic in panchina.

Inoltre, la possibilità che Brozovic diventi un possibile giocatore di mercato in estate non è ancora svanita. Non tanto perché Mkhitaryan venga ritenuto un “titolarissimo” inamovibile in vista della prossima stagione, ma perché Calhanoglu ha dato un contributo maggiore e continuo davanti alla difesa. Inzaghi lo ha schierato in quella posizione nelle gare decisive in Europa, e potrebbe farlo anche in futuro.

La domanda se abbia senso tenere in rosa Brozovic come alternativa, a 6 milioni e passa d’ingaggio, frulla ancora nella testa dei dirigenti. L’Inter potrebbe ancora incassare una buona cifra da Brozovic, mentre in futuro la valutazione logicamente calerebbe. In ogni caso, le prossime quattro partite saranno decisive per il futuro del centrocampista croato.