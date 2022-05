Inter, Bastoni sempre più lontano da Milano: al suo posto c’è Brember

Una volta smaltita la delusione per non essere riusciti ad accaparrarsi per il secondo anno consecutivo il titolo di campioni d’Italia, i nerazzurri sono adesso alle prese per definire la rosa che verrà per la prossima stagione.

Ebbene, l’Inter potrebbe presto piazzare il primo tassello ed è un giocatore importante per Inzaghi. Si tratta di Brember che è sempre più vicino a Milano.