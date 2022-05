Uomini e Donne, Sossio e Ursula di nuovo separati? Le segnalazioni

I due sembrerebbero di nuovo in crisi

Nonostante i tanti anni passati insieme, sembrerebbe non esserci pace per Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia si è formata all’interno degli studi di Uomini e Donne e, tra alti e bassi, sono sempre rimasti insieme. Il loro amore, inoltre, è stato coronato dalla nascita della piccola Bianca. Ma quindi cosa è successo?

Di nuovo separati?

In queste ore, stanno arrivando alcune segnalazioni alle pagine di gossip più seguite circa l’ennesima crisi tra Sossio e Ursula. Pare, infatti, che di punto in bianco i due si siano tolti il “segui” su Instagram, ma non è di certo finita qui.

L’ex calciatore inoltre ha pubblicato una stories sul suo profilo con la seguente frase: “Tutto ha un inizio e una fine” e a seguire una foto con una fiamma. Da parte di Ursula, invece, nessun dettaglio particolare. La donna infatti continua a parlare normalmente con i suoi follower e a sponsorizzare prodotti.

Solo una settimana fa, la coppia era in vacanza insieme con i figli belli e sorridenti. Da lì il nulla, tutto tace. Cosa sarà accaduto? L’ennesima crisi, una semplice lite o qualcosa di architettato per far parlare di loro?

I due infatti si erano già lasciati qualche tempo fa per poi rimettersi insieme e creare una splendida famiglia. Dopo la nascita di Bianca, l’ennesima crisi dovuta ad incompatibilità caratteriali. Supereranno anche questa?