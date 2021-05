Inter, il silenzio di Conte dopo la Roma parla chiaro: “Le risposte dovrebbe darle Zhang”

Anche se l’Inter ormai si è laureata campione d’Italia, le voci attorno al futuro sia di allenatore che della dirigenza, data la crisi economica che ha visto protagonista il gruppo Zhang e non solo, sono tutt’altro che esaurite.

Ebbene dopo l’ultima sfida che ha visto l’Inter vincere contro la Roma ha sorpreso non poco la decisione di Antonio Conte di non presenziare al post partita. “La scelta è motivata dal non voler rispondere alle inevitabili domande sul taglio degli stipendi e sulle altre questioni legate alla proprietà, argomenti non di sua competenza”, scrive oggi il Corriere della Sera.

“Il prolungato silenzio dice più di mille parole e inizia a far molto rumore. Turba gli umori dei tifosi, alimenta i dubbi sul suo futuro. Sabato c’è la Juve, forse sarà l’occasione per Conte per tornare a parlare. Non è lui a dover fornire risposte, già date sul campo con lo scudetto”.

Ebbene secondo gli esperti le risposte dovrebbe darle Steven Zhang, che deve chiudere il prestito da 250 milioni di euro e dare un indirizzo preciso. Nel frattempo, per fortuna, la squadra non sembra aver subito il peso di questa situazione.

Anche Marotta è al lavoro per far sì che quest’intricata vicenda finisca per il meglio, e lavora alla cessione di un big per risanare le casse. Purtroppo per i tifosi uno dei nomi più accreditati è attualmente quello di Lautaro.