Inter, la nuova scommessa di Marotta per la fascia sinistra

L’arrivo prima di Conte e poi di Simone Inzaghi, hanno reso il 3-5-2 il modulo per eccellenza della squadra neroazzurra. Per questo motivo, gli esterni in questo schema di gioco, rappresentano un’arma importante. Non a casa, l’arrivo di Hakimi, fu uno dei fattori determinanti per la vittoria del primo scudetto dopo il triplete. Il marocchino poi è stato venduto e poi sostituito con un altro talentuoso giocatore: Denzel Dumfries. Discorso diverso invece per la fascia sinistra.

La zona mancina del campo ha visto passare numerosi giocatori in questi anni. Il primo anno di Conte c’erano Young e Biraghi, mentre lo scorso è rimasto l’esterno inglese che si è alternato con Perisic, ritornato dal prestito al Bayern. Il croato fu mandato via in Germania, perchè non adatto a giocare come esterno a tutta fascia. Infatti la scorsa stagione si sono visti i limiti mostrati dal classe 89′ su quella zona di campo. Nonostante ciò, a causa delle prestazioni non all’altezza di Young, Perisic è diventato il padrone della fascia di sinistra.

Ora però, l’esterno ex-Wolfsburg è in scadenza per giugno 2022, e ad ora non sembrano esserci aperture nelle trattative con la dirigenza dell’Inter. Per questo motivo, Marotta si è già messo all’opera per trovare un suo sostituto in caso di un probabile addio del classe 89′. Il nuovo nome sotto mira dell’Inter è Carlos Augusto, terzino sinistro attualmente in forza al Monza. A riportare la notizia è “calciomercato.com”, che riporta così la notizia sull’esterno brasiliano:

“Tra i nomi che la squadra mercato nerazzurra sta tenendo sotto osservazione c’è anche quello di Carlos Augusto, esterno difensivo di spinta in forza al Monza. Una scommessa sulla quale vale la pena puntare. Per il Monza ora è incedibile: di certo se partirà non lo farà a prezzo di saldo, visto che il 60% del costo del cartellino, in caso di cessione, dovrà essere versato nelle casse del Corinthians”.

Chi è Carlos Augusto? Cresciuto nelle giovanili del Corinthias, e giocando anche per la stessa prima squadra, fino ad essere acquistato dalla squadra bianco-rossa per una cifra vicino ai 4 milioni di euro. Il calciatore brasiliano è capace di giocare come terzino in una difesa a 4 o come esterno in un centrocampo a 5 (come sta facendo attualmente con Stroppa). Da quando è arrivato in Italia ha messo a segno 5 goal e 5 assist tra Serie B, playoff e Coppa Italia. In tutto ciò è solo un classe 99′, quindi con grandi potenzialità di crescita.