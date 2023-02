Inter, le dichiarazioni di Biasin su Lukaku e Thuram

Chi tifa Inter, non può non conoscere il personaggio Fabrizio Biasin. Classe ‘78, ha fin da piccolo due forti passioni. La prima per l’Inter, la seconda per la figura del giornalista. Passioni che si uniscono nel ruolo che ricopre dai primi anni del Duemila, quello di editorialista e giornalista sportivo presso Libero.

Proprio sull’Inter, il giornalista orginario di Como, è stato ospite di Telelombardia, Fabrizio Biasin ha fatto il punto su alcune trattative dell’Inter in vista del prossimo mercato estivo, toccando in particolare due argomenti importanti: il futuro di Romelu Lukaku e il possibile acquisto di Marcus Thuram.

“Lukaku sa di essere in debito con l’Inter, ma per fortuna sua ha ancora l’occasione di far vincere la squadra e convincere il club a confermarlo. Anche perché l’Inter, che non ha mille lire da buttare dalla finestra, a oggi non lo riconfermerebbe.” “Dico una cosa fuori dai denti: secondo me l’Inter sta provando in tutti i modi a portare a Milano Thuram, il quale avrebbe risposto: ‘L’Inter non mi dispiacerebbe, aspetto eventuali offerte da altri campionati’. Secondo me, per guadagnarsi la conferma Lukaku deve fare davvero bene“.