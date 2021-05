Inter, Lukaku caposaldo della squadra: ma un’offerta shock potrebbe spingerlo via da Milano

Lukaku è stato senza dubbio uno dei perni fondamentali della vittoria dello scudetto dell’Inter, e i festeggiamenti per il tricolore avvenuti per le strade di Milano non hanno fatto che accentuare il legame con i tifosi e con il mondo nerazzurro.

Tuttavia, come già ormai si dice da mesi, nessuno è escluso da una probabile cessione di un top per far rifiatare le casse del club milanese: Lautato è quello più chiacchierato, ma Lukaku?

Ebbene a parlare del futuro del belga sono stati i giornalisti di Skysport: “Sebbene le vie del mercato siano infinite, se dipendesse dal gigante buono il suo murales a San Siro rimarrebbe solido e fiero a lungo. È la speranza del futuro nerazzurro. Musica per le orecchie di Conte“.

“Che si gode la coppia formata con Lautaro. Se l’argentino deve tornare a trattare per il rinnovo, il belga è sempre più il re di Milano e solo altre gravi difficoltà finanziarie e un’offerta monstre potrebbero incrinare questo rapporto”.

“Al momento guarda la città e l’Italia dall’alto. Senza dimenticare la forza del gruppo. Lui si ritiene uno dei leader e non il capo assoluto. La differenza con altri forse è proprio questa”, ha detto Barzaghi.