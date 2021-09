Inter, Marcelo Brozovic torna nel mirino del PSG: è in scadenza di contratto

Anche se il mercato è ormai terminato, le varie dirigenze sono già al lavoro per quelle che saranno le prossime operazioni in entrata ed in uscita in vista della prossima sessione di gennaio.

Ebbene stavolta le voci che vengono dalla Francia riguardano un interesse particolare di Leonardo verso la Serie A. Il dirigente avrebbe pregustato un altro conveniente affare a parametro zero.

Ricordiamo che non sarebbe la prima volta di un’operazione di Leonardo di questo tipo: una simile vicenda è accaduta infatti solo qualche mese fa con il colpo piazzato con Gigio Donnarumma.

Come scrive le10sports, il tecnico del Paris Saint-Germain avrebbe messo gli occhi su Marcelo Brozovic, il quale è attualmente in scadenza di contratto con l’Inter nel 2022 e in trattativa per il rinnovo.

“L’ex allenatore nerazzurro starebbe pensando di approfittare di un eventuale scadenza di contratto del croato per cercare di portarlo a parametro 0 a Parigi, sempre nel caso in cui non dovesse rinnovare il contratto con l’Inter”, si legge.