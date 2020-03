Inter, Marotta all’assalto di un ex rossonero: Manuel Locatelli salta la barricata?

Il centrocampo dell’Inter potrebbe subito trovare un nuovo elemento con cui arricchirsi nel prossimo futuro. L’indiziato è quel Manuel Locatelli che solo qualche stagione fa esordì in A con la maglia del Milan per poi passare agli emiliani del Sassuolo. Uno sgarbo, uno sgambetto che dall’altra parte del Naviglio, di sicuro, non lascerà insensibili i tifosi rossoneri.

A rilanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il quotidiano sportivo “Tuttosport” che attraverso le sue colonne ha indicato in aggiunta anche i motivi principali per cui l’operazione potrebbe essere quella giusta per l’Inter. Il primo è la giovane età. Il ragazzo ha appena compiuto 22 anni lo scorso 8 gennaio. Nonostante ciò la sua esperienza in Italia e all’esterno può vantare già almeno 4 stagioni ad alti livelli.

Altro motivo è che, a differenza di altri profili simili al suo (vedasi Sandro Tonali), la valutazione del suo cartellino è ancora abbordabile e vicina ai 25 milioni di euro. Il bresciano, ad esempio, al momento è valutato almeno il doppio e su di lui la concorrenza della Juventus appare più forte che mai.

Altro motivo per cui la trattativa potrebbe essere benedetta con relativa facilità è da imputare alla grande amicizia che lega Marotta all’omologo neroverde Carnevali. I due presto dovranno sedersi attorno ad un tavolo per discutere delle modalità del riscatto di Stefano Sensi da parte dei nerazzurri. L’occasione potrebbe essere quella propizia per strappare quantomeno una promessa su Locatelli che potrebbe seguire l’ex compagno al Sassuolo a Milano.