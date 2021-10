Inter. Marotta su Adeyemi, giovane promessa del Salisburgo: ma c’è anche la Juve

Quello dell’Inter e della Juventus è un campionato sicuramente non poco ricco di sfide, così come di alti e bassi, che le due squadre non sempre sono riusciti a gestire al meglio, alternando prestazioni convincenti ad altre più mediocri.

E’ proprio per questo che entrambe le dirigenze sono già alla ricerca dei nuovi innesti da inserire in rosa nella prossima sessione di mercato di gennaio. In particolare, alcune voci darebbero entrambe le squadre interessate ad uno stesso giocatore.

Secondo quanto si apprende da fonti vicine al club, infatti, la Juventus si sarebbe da poco aggiunta alla lista delle pretendenti a Karim Adeyemi.

Classe 2002, attaccante dell’RB Salisburgo, il giocatore piace ai bianconeri, ma non è finita qui. Adeyemi piacerebbe molto anche a Marotta, che già da settimane avrebbe provato a sondare il terremo col suo agente.

Anche le big tedesche, tuttavia, sono alla finestra: sarà una vera e propria sfida internazionale quella per accaparrarsi il 19enne, che pur essendo ancora alle prime armi ha già mostrato in campo tutto il suo talento, guadagnandosi un posto privilegiato nella scena di mercato.