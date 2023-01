Inter-Napoli, Spalletti rivela la reazione della squadra

La Serie A è ufficialmente tornata in scena. Nella prima giornata del 2023 il Napoli è stato ospite dell’Inter allo Stadio San Siro di Milano.

Il match si è concluso con la vittoria dei padroni di casa che hanno portato a casa i tre punti grazie alla rete di Edin Dzeko al 56esimo minuto.

A raccontare la reazione della squadra negli spogliatoi è stato il mister Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa al termine della partita.

Ecco quanto dichiarato dal tecnico: “Quando si perde l’umore della squadra non è mai dei migliori, nello spogliatoio si parla di situazioni successe in campo in maniera corretta e poi ci si dispiace di aver perso. Per quello che si è visto poteva anche essere gestita meglio“.