News dall’Argentina: Ounahi al Napoli in estate

La Serie A è ufficialmente tornata in campo ma a gennaio è attesa anche la sessione di mercato invernale. Il Napoli ha più volte fatto sapere di non voler concludere importanti operazioni ma il presidente De Laurentiis è sempre attento al mercato e agli affari che propone.

Questa volta gli occhi sono puntati verso la Francia e i suoi talenti. Nel mirino del presidente De Laurentiis, infatti, sembra essere entrato Azzedine Ounahi dell’Angers.

Il centrocampista marocchino, classe 2000, è considerato uno delle rivelazioni del mondiale in Qatar che gli ha permesso di farsi notare dalle big europee.

Le ultime indiscrezioni arrivano dall’argentina, è stato Tyc Sports a rivelare il retroscena secondo cui il club azzurro sembra ad un passo dalla conclusione dell’affare.

Secondo quanto riportato, il presidente De Laurentiis, anticipando Barcellona e Atetico Madrid, potrebbe acquistare subito il giocatore per 20 milioni di euro per poi accoglierlo in squadra in estate.