Inter, non solo nuovi arrivi nella prossima stagione di mercato: il Barcellona piomba su Lautaro

Il club blaugrana non è una nuova pretendente per Lautaro, già prima del Covid avevano tentato di strapparlo all'Inter

L’Inter è con la testa, senza dubbio, al far bene in campionato. Tuttavia, obiettivo fondamentale resta anche quello di delineare quella che sarà la prossima strategia di mercato che porterà alla rosa della prossima stagione.

Su questo fronte, non si parla solamente di nuovi arrivi. Anzi, voci insistenti fanno riferimento anche a clamorose partenze. Secondo calciomercato.com il Barcellona sarebbe tornato alla carica per Lautaro Martinez:

“Il digiuno è rotto e la via del gol è ripresa, portando a 15 le marcature stagionali, numeri che comunque attirano le pretendenti dal resto d’Europa. O meglio, riaccendono vecchi interessamenti mai del tutto. sopiti.

Il Barcellona non è una nuova pretendente per Lautaro e già prima del Covid e dei suoi devastanti effetti anche sui conti del pallone aveva fatto un tentativo per strapparlo all’Inter.

La pista si era poi raffreddata, ma ora l’argentino è tornato in orbita blaugrana. Laporta è alla ricerca di un nuovo bomber da regalare a Xavi con Erling Haaland in cima alla lista dei desideri, ma il norvegese del Borussia Dortmund non è un obiettivo semplice”